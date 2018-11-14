Karadeniz'in en uzun teleferiğinde doğaya yolculuk

Trabzon Beşikdüzü'ndeki teleferik, yaklaşık 4 ay önce hizmet vermeye başladı.

Teleferik, iki kabinli "var-gel" sistemiyle çalışıyor. Her kabini 55 kişilik kapasiteye sahip teleferik, saatte 400 kişiyi taşıyabiliyor. Aynı zamanda, 3 bin 100 metre hat ile Karadeniz'in en uzun teleferiği.

Teleferik, sonbahar mevsiminin son günlerinin yaşandığı günlerde sarı, yeşil ve kızıl tonlarındaki bitki örtüsünün yanı sıra sis bulutlarıyla kaplı zirvede yolcularına eşsiz seyir keyfi sunuyor.

Bölgeyi kuşbakışı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, muhteşem bir Karadeniz manzarasına şahitlik ediyor.

Beşikdüzü'nde alternatif turizm seçenekleri sunuluyor

Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, Trabzon'un bölge ve ülke turizminde ön planda olduğunu söyledi.

Şehre gelen turist sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Bıçakçıoğlu, Beşikdüzü ilçesinin de deniz, dağ ve yayla turizmine yönelik ziyaretçilerine alternatif seçenekler sunduğunu anlattı.

"Teleferik bizim en önemli projelerimizden biriydi"

Bıçakçıoğlu, alternatif turizm seçenekleri kapsamında teleferiğin öne çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Teleferik bizim en önemli projelerimizden biriydi. Bu kapsamda Karadeniz'in en uzun teleferiğini hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Hizmete açılalı kısa bir süre geçmesine rağmen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Şu ana kadar yaklaşık 20 bin kişi teleferiğimizi kullandı. Ziyaretçilerimizi bugünlerde de sonbaharın renkli güzelliklerini kuş bakışı görmeye davet ediyoruz. Herkes bu güzellikleri görüp keşfetmeli. Amacımız Beşikdüzü'nün turizm potansiyelini daha da ön plana çıkartmak."

Kaynak: AA