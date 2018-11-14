Ankaralı antikacı kömürlüğü kütüphaneye dönüştürdü

Ağrı Doğubayazıt ilçesine bağlı köydeki Karaca İlkokulunun, yer olmadığı için kömürlük olarak kullanılan sınıfı, Ankara'da yaşayan ve antikacılıkla uğraşan Egemen Kanık'ın yardımlarıyla kütüphaneye çevrildi.

Kütüphanenin inşasında köy sakinleri ve öğretmenlerle el ele veren Kanık'a, Karabulak Jandarma Karakolu ve çeşitli dernekler de kitap desteğinde bulundu.

Kanık, okulun kütüphane olarak kurulan kısmının daha önce kömürlük olarak kullanıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kütüphane kurmak benim çocukluk hayalimdi. Elime bir fırsat geçtiğinde Türkiye'nin neresi olursa olsun kütüphane kurmak istiyordum. Daha sonra elime kütüphane oluşturmaya yetecek bir meblağ geçti. Araştırmalarım sonucunda bir dernek aracılığıyla öğretmenlerimizle tanıştım ve buraya geldim. Okulun daha önce hiç kütüphanesi olmamış. Sınıflardan birinin kömürlük olarak kullanıldığını görünce kütüphaneyi buraya kurmaya karar verdim. Çok da güzel oldu. Küçük bir köy okulu da olsa bence bütün okulların kütüphanesi olmalı."

"Hiç kimsenin aklına gelmeyen bir şey"

Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ise, Kanık'ın okulun kömürlük olarak kullanılan sınıfını kütüphaneye çevirerek hiç kimsenin aklına gelmeyeceği bir şeyi yaptığını söyledi.

Köy sakinlerinden Abdullah Yardımcı da, kütüphanenin montaj ve tadilat işlerini yaparak Kanık'a destek verdiklerini belirtti.

"Kütüphanemiz her ne kadar küçük olsa da Doğubayazıt'ın köylerinde şu an 3 kütüphane olduğunu düşünürsek bizim için gerçekten çok güzel bir gelişme. İnşallah bu kütüphanelerin sayısı daha da artar ve bölgemizin çocukları da iyi bir kültüre sahip olarak vatanına ve milletine faydalı birer fert olurlar."

Kaynak: AA