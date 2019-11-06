Japonya'nın başkentinde bulunan Tokyo Camii, her gün ortalama 250 ziyaretçi ağırlıyor. Camide İslam'dan etkilenerek din değiştiren çok sayıda Japon var. Onlardan biri de 34 yaşındaki Yoşiaki Egava.

Egava, İslam dini ile bu camide tanıştı. Kendisine açtığı ufuk, ona yeni bir yol çizdi. O, İslam'ı seçerek adını Yusuf olarak değiştirdi.

Tokyo Camii, Türkiye tarafından yaptırıldı. 2000 yılından bu yana ibadete açık. Müslümanlar kadar Japonların da ilgi gösterdiği bir yer.

Tokyo Camii İmam-Hatibi Muhammet Raşit Alas, "Gelen insanlara biz Japonca İslam ile alakalı kitapları hediye ediyoruz. Bunlardan etkilenenler oluyor. Okuyanlar oluyor. Yaptığımız etkinlikler vesilesiyle etkilenenler oluyor" dedi.

Her ay yaklaşık 10 Japon bu camide Müslüman oluyor.

Türk İslam medeniyetini tanıtıyorlar

Caminin yanındaki Yunus Emre Enstitüsü de ilgi odaklarından biri. Hem sergilere ev sahipliği yapıyor hem de eğitimler veriliyor.

Eğitimler arasında Türkçe de var, Osmanlı tarihi de.

Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü, her yıl binlerce Japon'a çeşitli etkinliklerle Türk İslam medeniyetini tanıtıyor.

Haber: Hamza Çiftçi

Kamera: Samet Gençtürk