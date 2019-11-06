Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla, önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

11 Kasım saat 11:11’de 11 milyon fidan Türkiye genelinde toprakla buluşacak. Projeyi farklı kılan ise her fidanın bir sahibinin olması. Fidan dikiminin gerçekleştirileceği yerlerden biri de Samsun.

Etkinlik nedeniyle Samsun Orman İşletme Müdürlüğünce ''ben de varım'' isimli klip hazırlandı.

Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur, hazırlanan projeyle ilgili şöyle konuştu:

"Geleceğe nefes ol etkinliği kapsamında Samsun ilimizde halkımızdan çok yoğun bir talep gördük. Bu talep ile birlikte nasıl farkındalık yaratırız diye düşündük. Bununla ilgili öğrencilerimize, askerleri birliklerimize, kamu kurumlarına kadar bütün kesimlerden bir mesaj alalım dedik. Böylece bir klip yaptık."

Kampanya kapsamında Samsun'da 55 bin 555 fidan toprakla buluşacak.

Kaynak: TRT Haber