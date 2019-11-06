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Paşabahçe vapuru İstanbul Boğazı'na dönüyor06 Kasım 2019 Çarşamba 14:13 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 14:36
İstanbul'un 67 yaşındaki tarihi Paşabahçe vapuru, yeniden yüzer hale getirilip İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilecek.
İstanbulda'ki tarihi Paşabahçe vapuru, Beykoz Belediyesi tarafından modernizasyonu yapıldıktan sonra toplu ulaşımda kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilecek.
Beykoz Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu raporuna göre Paşabahçe, yüzer hale getirilerek toplu ulaşım hizmetleri haricinde kullanılmamak, yolcu taşımada kullanılması şartıyla, bedelsiz olarak verilecek.
AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen komisyon raporunda,vapurun modernizasyonunun 2 yıl içinde tamamlanarak İBB'ye bedelsiz devri önerilmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: paşabahçe vapuru İstanbul beykoz sahili