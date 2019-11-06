Adana'Da yaşayan 22 yaşındaki Fatih Kamuz, arkadaşının tavsiyesiyle 15 yaşındayken başladığı bilek güreşinde, birçok önemli başarıya imza attı.

[Fotoğraf: AA]

Çeşitli bölgesel organizasyonların yanı sıra, Türkiye'de 8, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dörder altın olmak üzere bugüne kadar 25 madalya elde eden Fatih, spor hayatında başarılı bir grafik çizdi.

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, geçen hafta Romanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda, 23 yaş altı kategoride, 55 kiloda hem sağ hem de sol kolda kazandığı altın madalyanın ardından asker selamı verip Mehmetçiğe destekte bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Bileği bükülmedi

Şampiyonanın ardından Adana'ya gelip antrenmanlarını sürdüren Fatih Kamuz, "İlk gittiğim organizasyonda, Karabük'te Türkiye şampiyonu olmuştum. Sonra bu serüven devam etti" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bilek güreşinin zor ve dayanıklılık gerektiren bir spor olduğunu anlatan Fatih, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar 25 madalya kazandım. Türkiye'de 8, dünya ve Avrupa'da da dörder şampiyonluğum var. Sağ ve sol kolda, 2016'da dünya şampiyonu oldum. Sonra 2017'de büyükler Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Sonraki sene sakatlıktan dolayı Avrupa Şampiyonası'nda derece elde edemedim. 2018'e çok iyi hazırlandım. Türkiye'de her iki kolda şampiyon oldum, Dünya Şampiyonası'nda da ağır sıklet yarışıp dünya 3'üncüsü oldum iki kolda. 2019'da da tekrar 55 kiloya düşerek Yunanistan'da her iki kolda Avrupa şampiyonu, ardından da dünya şampiyonu oldum."

[Fotoğraf: AA]

Olimpiyat oyunları hedefi

Her sporun bilinçli yapılması gerektiğini ve düzenli antrenmanların çok önemli olduğunu belirten Fatih, "Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Bir sporcunun dünya şampiyonu olduktan sonraki tek hayali olimpiyat şampiyonu olmaktır. Bilek güreşinin paralimpik oyunlara girmesi gerekiyor. Bunun müjdesini de verdiler. Eğer bilek güreşi, paralimpik olimpiyat oyunlarına girerse ülkemizi en iyi şekilde temsil edip olimpiyat şampiyonu da olmak istiyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Mehmetçiğe selam

Geçen hafta Romanya'da, her iki kolda altın madalya kazandığı şampiyonaya değinen Fatih Kamuz, şunları söyledi:

"Maçlar henüz başlamadan önceki tek hedefim, dünya şampiyonu olup asker selamı vererek bunu tüm dünyaya izletmekti. Bunu da başardım çok şükür. Maça bu konsantrasyonla çıkmıştım. Finalde rakibimi yendim, asker selamı verip 'Can alıp can verenlerin şerefine' diye de haykırmışım. İstiklal Marşı'mızı okuttuk, bayrağımızı da dalgalandırdık."

Kaynak: AA