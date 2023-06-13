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Yaşam
TRT Haber 13.06.2023 15:25

Tiyatro perdesi Ali bebeğe umut olmak için açıldı

SMA hastası Ali bebeğin tedavisi için gerçekleştirilen 'Nefes' isimli tiyatro gösterisinin tüm biletleri satıldı. Elde edilen gelir, Mardin Nusaybin’de yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
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Ali bebek Mardin Nusaybin’de yaşıyor.

O Türkiye’de SMA tanısı alan yüzlerce hastadan sadece biri…

Yaşam mücadelesinde ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması için bir tiyatro oyunu düzenlendi.

'Nefes' isimli oyunun tüm biletleri satıldı. Oyundan elde edilen gelir, Ali bebeğin tedavisi için kullanılacak.

Tiyatro perdesi Ali bebeğe umut olmak için açıldı

Sadece yüzde 30’u toplandı

Ali bebeğe yaklaşık 45 günlükken SMA teşhisi konuldu.

Dokuz ay Adana Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Ali bebek, solunum için beş cihaza bağlı bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor.

Mardin Valiliği’nce başlatılan yardım kampanyasında, Ali bebeğin tedavisi için gerekli olan miktar toplanamadı. 

İkinci kez alınan yardım kampanyası izninin ise son altı ayına girilirken tedavi masrafının sadece yüzde 30’u toplanabildi.

Tiyatro perdesi Ali bebeğe umut olmak için açıldı

"Herkesi davet ediyorum"

Ali bebeğe nefes olma umuduyla hazırlanan 'Nefes' isimli tiyatro oyunu, Beyoğlu Tarık Zafer Tuna Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre öğretilerinin türkü ve deyişlerle harmanlanmasından oluşan oyunu, tiyatro sanatçısı Nazlı Çığa yazıp oynadı.

Ülkemizde çok sayıda SMA’lı bebek olduğuna dikkati çeken Nazlı Çığa, “Ali bebek ve niceleri... Onlar için bir şeyler yapabiliyorsam bu benim için gurur” dedi.

Elinden geldiğince sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmaya çalıştıklarını belirten Çığa, herkesi SMA’lı hastalara destek vermeye davet etti.

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