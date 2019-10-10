Manisa'nın Turgutlu İlçesi müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Michael Oliver Frank, bir otomotiv firması ile ticaret yapmak için ilçeye geldi.

Bir süre ilçede kalan ve firma sahibi Tahsin Koyak ile dostluk kuran Oliver Frank, Türk misafirperverliğinden ve İslamiyetten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Tahsin Koyak ile Turgutlu İlçe Müftülüğüne müracaat eden Frank, burada düzenlenen ihtida töreniyle Kelime-i Şehedat getirerek Müslüman oldu.

Müslümanlığı seçmesinin ardından "Ali" adını alan Frank'a, Kur'an-ı Kerim ile İslam ilmihali hediye edildi.

Kaynak: AA