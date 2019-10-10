Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan Mehmet Akgül, bahçesinde anavatanı Güney Amerika olan pepino yetiştirdi.

İlçeye bağlı Sorkun Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Akgül, bölgede alternatif tarım kapsamında tropikal meyve türü pepino yetiştirmeye karar verdi.

Mahallenin 1750 rakımlı Heseli yaylasındaki 500 metrekare bahçesinde Akgül, şeker hastalarının da rağbet gösterdiği pepinonun hasadını gerçekleştirdi.

[Konya Bozkır İlçesinde Papino ilk hasadı Fotoğraf: AA]

Çiftçi Akgül, pepinonun bölgede alternatif tarım ürünü olarak ekilebileceğini söyledi.

Havaların ısınmasıyla yaylada vakit geçirdiklerini dile getiren Akgül, şöyle konuştu:

"Yaylada doğa ile baş başa vakit geçirirken bahçemizdeki tarımsal alanları alternatif ürünlerle değerlendirmek istedik. Bu sene mayıs ayında Torosların zirvesinde karlar dururken gerçekleştirdiğimiz pepino ekiminin ekim ayı itibarıyla hasat sevincini yaşıyoruz. Bu ürünün bölgemizdeki üreticilerimize de örnek olabileceğini düşünüyorum. Hep aynı ürünü yetiştirmek yerine kar marjı yüksek ve çok tercih edilen bu tarz özel ürünlerin yetiştirilmesi ekonomiye katkı sağlayacaktır."

[Fotoğraf: AA]

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da 500 metrekare araziden 1500 kilogram pepino hasat edildiği belirtildi.

Pepinonun doğal olarak yetiştirildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan yapılan üretimde verimin ve kalitenin yüksek olduğu gözlemlendi. Tutulan kayıtlarda 500 metrekare alan için fide sulama ve diğer giderler için 2 bin 500 lira üretim maliyeti olduğu tespit edilirken, yapılan pazar araştırmalarında pepinonun kilogram fiyatının 6-8 lira arasında oluğu görüldü. 500 metrekare alan için üreticimiz Mehmet Akgül 7 bin 500 lira kar elde etmeyi öngördüğünü belirtti. Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yapılan incelemeler sonunda pepinonun alternatif tarım ürünü olarak bölgede tercih edilebileceği görüldü."

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA