Ömer Aktaş, Erzurum'un Oltu ilçesinde tespih ustası. O, tespih işlemeciliğini CNC tezgahında yapıp bir ilki gerçekleştirdi. Teknoloji kullanarak yaptığı ürünler hatasız çıkıyor.

Tespih ustası Ömer Aktaş, "Basit işçilikleri ortadan kaldırmak için böyle bir şey düşündük. Oltu'da ilk denemeyi biz yaptık. İlk aylar oldu olmadı endişesindeydik. Ama sonra her şey rayına oturdu" dedi.

Aktaş, bu yöntemle kusursuz tespihler yapıyor. Tespihlerde hata payı sıfıra iniyor.

CNC'de işlenen tespihler hem yurt içinde satılıyor hem de ihraç ediliyor.

Kaynak: TRT Haber