İnegöl'de yaşayan girişimci Özlem Karaca, geçen yıl koltuk imalathanesi açtı. Hayallerini gerçekleştirmek için bilgisayarlı seri üretim tezgahı almak istedi.

Hayaline KOSGEB desteğiyle ulaşan Özlem Karaca, 1 senede Avrupa ülkelerine koltuk ihraç etmeye başladı.

Karaca, sabırsızlıkla beklediği üretim tezgahına kavuştu. KOSGEB, 150 bin liralık destek sağladı.

"Ben ürettim, siz de üretin"

Girişimci Özlem Karaca, "Bütün kadınlara, KOSGEB'le alakalı kadın girişimcilere yaptığı teşvikleri araştırmalarını ve bunlardan kesinlikle yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Ben ürettim, siz de üretin" dedi.

Proje sayesinde 10 kişilik ek istihdam sağlandı.

Başarılı kadın girişimcinin yeni hedefi, yurt dışında yeni pazarlara açılmak.

Haber- Kamera: Yakup Diricanlı