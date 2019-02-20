İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, cam serada incelemeler ve marul dikimi yaptı.

Topraksız tarım uygulamalarında ilk başlarda sera yapım maliyetinin yüksek olduğunu ancak daha sonra çok yüksek verim elde edildiğini belirten Baraçlı, bu tip uygulamaların yaygınlaşması halinde yüksek fiyatlı ürünlerin ucuzlayabileceğini söyledi.

"Domatesin 6 çeşidini üretiyoruz"

Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte daha önce atıl bir serayı elden geçirerek kullanılır hale getirdiklerini anlatan Baraçlı, şöyle konuştu:

"Buradaki tarım uygulamamızın ilk hasadını ocak ayında aldık. Hakikaten bizim için çok önemli bir çalışma. Burada üç tip ürünümüz var. Bunlar: Marul, domates ve çilek. Domatesin 6 çeşidini burada üretme gayreti içerisindeyiz. Tabii ki kullandığımız araç ve malzeme de tamamıyla yerel ve milli. Bu konuda son derece hassasiyet gösteriyoruz. Malzemelerin yanı sıra tohum ve bitkisel elementlerin de yerli ve milli olmasını tercih ediyoruz."

Baraçlı, "Yerel yönetimler olarak bu tarz uygulamaların yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Burası bir pilot uygulama. Yıl sonuna kadar bu çalışma ile ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Hem akademik hem de maliyet karşılaştırmaları yaparak neler yapacağımızın kararını vereceğiz. Domates, çilek ve marulun yanı sıra ekstra yeni ürünler de dikmeyi planlıyoruz. Biber ile ilgili bir uygulamamız olacak. Burada verim kapasitesi çok yüksek. Mesela aynı alanda yılda 40 bin marul alınırken, biz burada yılda 400 bin marul alabiliyoruz. Alan küçük olmasına rağmen verim çok yüksek oluyor" dedi.

"Sebze fiyatlarına fren etkisi yapar"

Hayri Baraçlı, aldıkları ilk ürünlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerinde insanlara sunulduğunu ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar aldığımız tepkiler çok üst seviyede. Bu bizi mutlu ediyor. Onun için üniversitemizle birlikte bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını planlıyor ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zaman zaman yaş sebze fiyatları tartışma konusu oluyor. Bu tür uygulamalar, fiyat dalgalanmalarında fren etkisi yapar. Biz, zaten bu amaçla çalışma yaptık. İstanbul ve yakın bölgede bunlar yapılabilir mi? Buna ilişkin de AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul ve yakın bölgesindeki arazilerde özellikle Trakya'da bunlar denebilir."

Kaynak: AA