Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan anne ve kızının hasreti sona erdi.

Enkazdan önce anne Nazan Tekgöz çıkarıldı. Ölümden döndüğü o anlarda bile aklında bir tek kızı Havva vardı.

6 yaşındaki Havva ise olaydan 19 saat sonra çıkarıldı. Günler sonra annesine kavuştu. İkisi de hasta yatağındaydı. Annesi öpüp koklayamadı ama onun yanında olması bile yeterdi.

Öpücükler yolladı yatağından, uzun uzun bakıştılar... Annesi moral verdi küçük kızına. Anne ve kızın tedavileri birlikte devam edecek.

Kartal'da çöken Yeşilyurt Aparmanı'nda 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA