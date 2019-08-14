Karabük'ün Karahasanlar köyünde yaşayan Sedat Karaca, hastalık geçirip ölen ördeğin yumurtaları için Hint tavuğunun kuluçkaya yatmasını sağladı.

27 gün sonra 3 ördek yavrusu dünyaya geldi. Ördek yavrularının yanından hiç ayrılmayan tavuk, onları anneleri gibi sahiplendi.

Tavuğun ördek yavrularına sahip çıkmasının ilginç olduğunu belirten Sedat Karaca, şunları söyledi:

"Arkadaşlar olurdu olmazdı yapamazsın dediler ama ördek yavrularını çıkarmayı başardık. Gerçekten enteresan bir olay. Büyütüyor, annelik yapıyor. Hiç ayırt etmedi, seçmiyor. Önümüzdeki ay inşallah tavukların altına hindi yumurtası koyacağım. Hindi yavrusu çıkartacağız."

Haber: Bülent Diktepe