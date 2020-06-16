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Tavşan yavrusunu anne şefkatiyle besleyen kedi
Osmaniye'de mısır tarlasında bulunup eve getirilen yavru tavşan ile anne kedinin arasındaki bağ dikkat çekiyor.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan Enes Karaoğlu, mısır tarlasında bulduğu tavşan yavrusunu evde beslemeye başladı. Bir süre sonra yavru tavşanın, yeni doğum yapan kedisini emdiğini fark etti.
Anne kedi, tavşan yavrusunu öylesine sahiplendi ki neredeyse tüm gününü onunla geçiriyor. Kendi yavrularından çok ona zaman ayırıyor.
Etiketler: yavru tavşan osmaniye sumbas anne kediSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 11:40
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