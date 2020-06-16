Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan Enes Karaoğlu, mısır tarlasında bulduğu tavşan yavrusunu evde beslemeye başladı. Bir süre sonra yavru tavşanın, yeni doğum yapan kedisini emdiğini fark etti.

Anne kedi, tavşan yavrusunu öylesine sahiplendi ki neredeyse tüm gününü onunla geçiriyor. Kendi yavrularından çok ona zaman ayırıyor.