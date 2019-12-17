Kütahya'da eski bir hükümlü, kurduğu "Kültürel Değerler Atölyesi"nde, ata yadigarı eski eşyaları restore ederek yeniden kullanılmasını sağlıyor.

45 yaşındaki Nihat Ceylan, eski hükümlülerin kendi işini kurmasını sağlayan İŞKUR'un hibe desteği programından yararlanmak için geçen sene girişimcilik kursuna katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sunduğu projesi onaylanan Ceylan, sağlanan destekle Börekçiler Mahallesi'nde "Kültürel Değerler Atölyesi"ni kurdu.

Nihat Ceylan, gençlik döneminden bu yana eski eşyalara ilgisi olduğunu belirterek, "Gençlik yıllarımda, bir kenara atılmış eski eşyaları amatörce tamir ederdim. Bugüne geldiğimde ise bu ilgim, mesleğim ve sanatım haline geldi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Son 200 yıla ait eşyaları restore ediyorum"

Ceylan, eski eşyaların hepsinin önemli anılarla yüklü olduğunu ve bunların kültürel bir değer taşıdığını vurguladı.

Ata yadigarı kültürel değer taşıyan eski eşyaların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini anlatan Nihat Ceylan, şöyle konuştu:

"Evlerin tavan aralarında, bodrumlarında, samanlıklarda, depolarda unutulan eski eşyaları alıyorum. Vatandaşlarca getirilen bu eşyaları restore ederek aslına uygun hale getiriyorum. Atölyemde özellikle son 200 yıla ait eşyaları restore ediyorum. Lambalı ahşap radyolar, gramofonlar, saatler, plak çalan pikaplar, bakır eşyalar, film gösterim makinesi gibi birçok eski eşyayı onarıyorum. Eski eşyaların karanlık köşelerde kaderine terk edilmemesi gerekir. Bunlar bizim gelecek nesillere aktarmamız gereken önemli kültürel değerlerimizdir."

[Fotoğraf: AA]

"Bu radyolar duygu yüklü eşyalar"

Ceylan, hala birçok evde atıl vaziyette lambalı ahşap radyolar bulunduğunu belirtti.

Kendisine getirilen eski radyoların yıpranmış ahşap kısımlarını ve bozuk olan lambaları yenilediğini anlatan Nihat Ceylan, "Eskiden FM radyo bandı olmadığı için bu radyolara FM'in atası olarak nitelendirilen UKV radyo bandını ekliyorum. Çalışır hale getirip o dönemin analog sesini dinletiyorum. Atalarımız bu radyoları dinleyerek hem iyi hem üzücü haberleri almışlar. Bu nedenle bu radyolar duygu yüklü eşyalardır" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4 Projesi" kapsamında Adalet ile Milli Eğitim bakanlıklarınca düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasına "Duraklar" adlı eseriyle katıldığına değinen Ceylan, dereceye girerek ödül aldığını ifade etti.

Kaynak: AA