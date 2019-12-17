Nesli tükenme tehlikesi altında olan alageyikler, Kahramanmaraş'ta görüntülendi.

Soğuk hava ve kar nedeniyle birçok hayvan yeterli yiyecek bulamıyor. Bölgede görülen 2 ceylan ile 3 alageyik de çetin kış koşullarından olumsuz etkilenen hayvanlardan.

Aç kaldıkları için yiyecek aramaya çıkan ceylan ve alageyikler, bin 500 rakımlı Başkonuş Yaylasına kadar indi.

Hayvan severler de o özel anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bir süre sonra alageyik ve ceylanlar ağaçların arasında kayboldu.

Kaynak: TRT Haber