Yaşam
Aç kalan alageyikler ve ceylanlar mesire alanına indi17 Aralık 2019 Salı 14:27 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 15:15
Kış aylarında hayvanların yiyecek bulması da zorlaşıyor. Kahramanmaraş'ta aç kalan alageyik ve ceylanlar, mesire alanına indi. O anlar fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan alageyikler, Kahramanmaraş'ta görüntülendi.
Soğuk hava ve kar nedeniyle birçok hayvan yeterli yiyecek bulamıyor. Bölgede görülen 2 ceylan ile 3 alageyik de çetin kış koşullarından olumsuz etkilenen hayvanlardan.
Aç kaldıkları için yiyecek aramaya çıkan ceylan ve alageyikler, bin 500 rakımlı Başkonuş Yaylasına kadar indi.
Hayvan severler de o özel anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bir süre sonra alageyik ve ceylanlar ağaçların arasında kayboldu.
Kaynak: TRT Haber