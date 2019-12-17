Kadın Liderliği Global Enstitüsü, Politika Enstitüsü ve Ipsos MORI iş birliğinde 28 ülkeden 20 bin bireyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, başarılı olmak için kadınların zeki ve öz güvenli, erkeklerin ise geniş çevreye sahip olması gerektiği ortaya konuldu.

Araştırmada, kadınların erkeklere kıyasla hayatta öne çıkmasında etkili olan unsurların başında yüzde 28 ile zeka gelirken, zekayı, yüzde 26 ile kendine güven ve yüzde 25 ile "hiçbir zaman pes etmemek" izledi.

Yapılan araştırmaya Türkiye'den katılan bireyler de kadınların hayatta öne çıkmaları için belirtilen ilk 3 unsurun önemli olduğunu düşünüyor. "Öz güvenli olmak" unsuru, yüzde 31 ile ilk sırada yer alıyor.

"Erkeklerin politik bağlantıları da önemli bir unsur"

Erkeklerin hayatta öne çıkmaları için kadınlardan farklı olarak en önemli unsurların başında yüzde 22 ile bağlantılara sahip olmak geliyor.

Geniş bir çevreye sahip olan erkeklerin hayatta öne çıkabilecekleri düşünülürken, kadınlarda ise bu özellik erkeklere kıyasla önemli bir unsur olarak görülmüyor.Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, erkeklerin politik bağlantılarının olması da hayatta öne çıkmaları için önemli bir diğer unsur.

Erkeklerin Türkiye'de hayatta öne çıkmaları için gerekli en önemli 3 unsurun başında yüzde 32 ile "politik bağlantılara sahip olmak", yüzde 29 ile "çok çalışmak" ve yüzde 28 ile "bağlantılara sahip olmak" geliyor.

Kaynak: AA