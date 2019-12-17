Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda, balıkçılar geçen perşembe falezlerin açığında oltalarını denize fırlattı.

Bir süre sonra balıkçılardan Teoman İpkin, oltasına takılan balığı tüm gücüyle çekmeye başladı. Kısa sürede su yüzeyine çıkan yaklaşık 1,5 metrelik balığı gören İpkin, şaşkınlığını arkadaşlarıyla paylaştı.

[Fotoğraf: DHA]

İpkin, yakaladığı balığın kılıç balığı olduğunu düşündü. Ancak daha sonra köpek balığı olduğunu fark etti. Balığının botu ısırma ihtimalini düşünen ve tedirgin olan amatör balıkçılardan biri cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti.

Teoman İpkin, misinayı keserek köpek balığını serbest bıraktı.

Kaynak: DHA