Oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı17 Aralık 2019 Salı 10:18 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:50
Antalya'da botla denize açılan balıkçıların oltasına, 150 kilogram ağırlığında 1,5 metrelik bir köpek balığı takıldı. Hem korkan hem de şaşıran balıkçılar, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda, balıkçılar geçen perşembe falezlerin açığında oltalarını denize fırlattı.
Bir süre sonra balıkçılardan Teoman İpkin, oltasına takılan balığı tüm gücüyle çekmeye başladı. Kısa sürede su yüzeyine çıkan yaklaşık 1,5 metrelik balığı gören İpkin, şaşkınlığını arkadaşlarıyla paylaştı.
İpkin, yakaladığı balığın kılıç balığı olduğunu düşündü. Ancak daha sonra köpek balığı olduğunu fark etti. Balığının botu ısırma ihtimalini düşünen ve tedirgin olan amatör balıkçılardan biri cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti.
Teoman İpkin, misinayı keserek köpek balığını serbest bıraktı.
Kaynak: DHA