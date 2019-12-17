Ormanda karşılaştığı tilki en yakın dostu oldu17 Aralık 2019 Salı 14:39 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 15:14
Burdur'da yaşayan doğasever Bahadır Köse 3 ay önce ormanda karşılaştığı tilki ile dostluk kurdu. Köse, her gün ormana giderek yiyeceklerini "dostum" dediği tilki ile paylaşıyor.
Bahadır Balköse 71 yaşında. Burdur'da her sabah doğa yürüyüşüne çıkıyor. 3 ay önce ormanda karşılaştığı tilkiye her gün yiyecek hazırlıyor.
Balköse, tilkiyi şarkılarla karşılıyor. İyice karnını doyurduktan sonra "güle güle" diyerek uğurluyor.
Tilkiye "dost" adını veren Balköse, şunları söyledi:
"Bir tilki kardeş geldi. Benim yanıma gelen herkes dostumdur. Tavuk ciğeri, balık kemikleri, tavuk kemikleri, onlardan getirdim, yedi."
Bahadır Balköse, "Gelirse hazır, buyursun gelsin. Dostluğumuz baki. Doğa, dünya hepimizin, ortak. Dünya sadece insanların değil, bütün canlıların" dedi.
Tilki ile dostluğu sayesinde yalnızlığını da gideren Balköse, dostluğunun uzun sürmesi için her gün ormana gitmeyi sürdürecek.
Kaynak: TRT Haber