Bahadır Balköse 71 yaşında. Burdur'da her sabah doğa yürüyüşüne çıkıyor. 3 ay önce ormanda karşılaştığı tilkiye her gün yiyecek hazırlıyor.

Balköse, tilkiyi şarkılarla karşılıyor. İyice karnını doyurduktan sonra "güle güle" diyerek uğurluyor.

Tilkiye "dost" adını veren Balköse, şunları söyledi:

"Bir tilki kardeş geldi. Benim yanıma gelen herkes dostumdur. Tavuk ciğeri, balık kemikleri, tavuk kemikleri, onlardan getirdim, yedi."

Bahadır Balköse, "Gelirse hazır, buyursun gelsin. Dostluğumuz baki. Doğa, dünya hepimizin, ortak. Dünya sadece insanların değil, bütün canlıların" dedi.

Tilki ile dostluğu sayesinde yalnızlığını da gideren Balköse, dostluğunun uzun sürmesi için her gün ormana gitmeyi sürdürecek.

Kaynak: TRT Haber

