Sıcaklık gölgede 45, güneşin altında 55 derece.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşırı sıcakların etkisinde kavruluyor. Bazı meslek gruplarında çalışan emekçiler de güneşin altında alın teri döküyor.
Zengin bazalt taş kaynaklarına sahip Şırnak'ın İdil ilçesinde, Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye giden işçiler, taşlara şekil veriyor.
Yüzlerce kilometre yoldan gelen işçiler, sıcaklara aldırmadan ekmeğini taştan çıkarıyor.
Güneşten şemsiye ile korunuyorlar
İşçiler, özellikle tarihi mekanların restorasyonunda ve Arnavut kaldırımlarının yapımında kullanılan taşları balyozlarla kırıyor.
Taş işçileri uçsuz bucaksız tarlada şemsiyelerle güneşten korunmaya çalışıyor.
Bölgedeki arazi sahipleri de taş işçileri sayesinde arazilerini ücretsiz temizletmiş oluyor. Taş işçileri günlük ortalama 150 lira kazanıyor.
Kaynak: TRT Haber