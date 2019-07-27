Çam kozalağından domatese, acı biberden süte...

Evlerde ve tamamen geleneksel yöntemlerle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 30 çeşit reçel üretiliyor.

Bozcaadalılar, reçelleri Bozcaada Kadın Kooperatifi tarafından ilçe meydanına kurulan organik pazarda satıyor. En küçük kavanozun fiyatı 7 lira.

Reçellerin içinde katkı maddesi bulunmuyor.

Reçel üreticilerinden biri, "Bunları yaparken şeker pancarı kullanıyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Evlerde annelerimizin yaptığı gibi yapıyoruz" dedi.

Bozcaada'yı ziyaret edenler adadan ayrılırken, en az bir kavanoz reçel almayı ihmal etmiyor.

Kaynak: TRT Haber