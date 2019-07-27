Emniyet Genel Müdürlüğünde 6 yıl süren polislik mesleğinden ayrılan Göktan Eker, Köpek Eğitmenleri Derneğini (KÖPED) kurdu.

Eker'in eğittiği köpekler, ulusal ve uluslararası alanda narkotik suçlar, kayıp ve terör gibi birçok vakada önemli görev üstleniyor.

Emniyet teşkilatında görevli olduğu sırada Ankara Gölbaşı'ndaki K9 Köpek Eğitim Merkezi'nde çalışan Eker, Türkiye'nin suçla mücadelesinde hassas burunları eğiterek, TSK, Jandarma Arama-Kurtarma, AKUT, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma gibi kurumların hizmetine sunuyor.

Eker, Beykoz'da bulunan köpek eğitim merkezinde Pitbull cinsi 5 yaşındaki "Tina", Kangal kırması 2 yaşındaki "Kuin", Labrador cinsi 6 yaşındaki "Kebap" ve Border Collie cinsi 2 yaşındaki "Beyaz Lady" başta olmak üzere pek çok köpeği eğiterek, uluslararası arenada da nitelikli çalışmalara imza atmalarını sağlıyor.

Köpek Eğitmenleri Derneği'ni kurarak, sokak hayvanlarını da bünyesine katıp eğiten Eker, sahipli köpeklerin de eğitimini sağlıyor.

"İnsan hayatına dokunmuş oluyorsunuz"

Göktan Eker, kendi isteğiyle görevinden ayrılıp aynı enerji, istek ve güçle özel sektörde K9 köpeklerini eğitip geliştirdiğini anlatarak, bu kapsamda Türkiye'nin coğrafi ve milli sorunlarını göz önüne alarak birçok proje hazırladığını söyledi.

Bugüne kadar eğittiği köpeklerin sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Eker, şöyle konuştu:

"Çok sayıda köpek eğitmekten ziyade doğru iş, doğru insanlar ve doğru hizmetlere dokunacak köpek eğitmek çok daha önemli. Yıl boyunca iki tane mayın ve EYP arayan köpek eğitirsiniz, bu da gidip bir askerin hayatını kurtarır. İşte o an doğru bir köpek eğitmişsinizdir. Bunun maddi ve manevi karşılığı yoktur. O yüzden görev köpeklerini eğitmek beni çok heyecanlandırıyor çünkü hepsinin sonunda bir insanın hayatına dokunmuş oluyorsunuz."

Eğittiği bir köpekle Amerika'da olimpiyatlara katıldığını ve ikincilik elde ettiklerini anlatan Eker, Rusya, Ukrayna ve Hırvatistan gibi ülkelerde de bununla ilgili eğitim ve seminerler verdiğini belirtti.

"Sokak köpeklerinin başarılı olabileceklerini gördük"

Eker, sokak köpeklerini toplayıp eğittiğini belirterek, "Ülkemizin sokak hayvanları gibi bir gerçeği var, yurt dışında bu kadar tecrübe kazandıktan sonra ülkemize de bir faydamız olması gerekiyordu. Baktık ki barınaklardan çıkarılan özellikle yasaklı ırkların çok istekli ve faydalı olduklarını gördük. Barınaklara düşmüş sokak köpeklerinin ya da sokaklarda yaşayan köpeklerin de başarılı olabileceklerini gördük. Dolayısıyla koku takibi eğitimlerini sadece bir sınav geçme amacıyla değil, bu köpeklerin topluma kazandırılması, aslında milli servet olarak sokaklarda ya da barınaklarda bulunan köpeklerin bir nevi sisteme dahil edilmesi adına çalışmalara başladık" dedi.

Barınaktaki köpekler de eğitiliyor

Göktan Eker, sahipli köpekleri de eğittiklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir sosyal sorumluluk projesi olarak barınaktaki köpeklerden, tehlikeli ırk diye itilen aslında çok daha sevecen olan hayvanlardan, sokaklara terk edilen köpeklerden, 'çok yaramaz' diye eve kapatılmış, 'artık yeter, bununla başa çıkamıyorum' denilen köpekleri, sorumluluk projesi kapsamında bünyemize katmaya başladık. Güzel sonuçlar da alıyoruz. Çok da keyifli eğitimler yapıyoruz."

Köpekler için yedi seviyeli sınav sistemi oluşturduklarını anlatan Eker, eğitimin son seviyesinde neredeyse üzerinden bir gün geçmiş bir sigara izmaritinden alınan kokuyla takip ederek bazı kriminal vakaların çözülmesini sağlayan köpeklerin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA