Kız Kulesi, İstiklal Caddesi, Galata Köprüsü ve daha niceleri...

İstanbul'u İstanbul yapan onlarca tarihi doku.

Tam 144 yıldır Karaköy-İstiklal Caddesi arasında mekik dokuyan Tünel de bu tarihi dokulardan biri.

Dünyanın en eski ikinci metrosu

Bugün 144’üncü yaşını kutlayan Tünel, Londra’dan sonra dünyanın en eski ikinci metrosu unvanına sahip.

Metronun yapılış hikayesi Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han’a kadar uzanıyor.

Geçmişte İstanbul’da yaşayan gayrimüslimlerden Fransız mühendis Eugene Henri Gavand, Yüksekkaldırım Yokuşu ile Galipdede Caddesi arasında gidip gelen insanları gözlemler ve bu iki noktayı birbirine bağlayacak asansörlü demiryolu projesini tasarlayarak Sultan Abdülaziz Han’a sunar.

Sultan’ın onayının ardından yapımına başlanan Tünel, ilk olarak 5 Aralık 1874’te hayvan taşımalı olarak, 17 Ocak 1875’te ise standart şekilde seferlerini yapmaya başlar.

Metro tesisinin enerjisi, önceleri 150 beygir gücünde 2 buharlı makine ile sağlanırken, 1911 yılındaki yenilemenin ardından elektrikli sisteme geçildi ve metro daha modern bir hal aldı.

Yapımı özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen Tünel, 1 Mart 1939 tarihinde 175 bin Türk lirası karşılığında devlet tarafından satın alınılarak İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) Umum Müdürlüğüne devredildi.

Metro, İkinci Dünya Savaşı sırasında bazı malzemelerinin satın alınamaması nedeniyle 3 buçuk ay yolcularından ayrı kaldı.

1968’de özel bir Fransız şirket tarafından tamamı elektrikli hale getirilen metro, 2 Kasım 1971’de yeniden açılarak hizmet vermeye başladı.

Günde ortalama 181 sefer, 10-12 bin yolcu

5 yıldır İETT bünyesinde çalışan Levent Er de son 1 yıldır tarihi Tünel'de vatman olarak görev yapanlardan.

Bu tarihi metroda çalışmanın kendisi için büyük şans olduğunu söyleyen Er, "Sabah 6.30’da işbaşı yapıyoruz. Her sabah trenlerin ve rayların bakımları yapılıp ulaşıma hazır hale geliyor. 7.00 itibariyle de yolcu taşımaya başlıyoruz. En çok ilgiyi turistler gösteriyor, fotoğraf çekiyorlar" dedi.

Günde ortalama 181 sefer yapan tarihi Tünel 10-12 bin arası yolcu taşıyor.

Haber, Kamera: Serhan Sevin, İlyas Umut Özacar

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu