Ankara'nın Altındağ Belediyesi, şehrin önemli bölgelerinde moloz ve atık temizliği çalışmasını sürdürüyor.

Bunların arasında başkentin tarihi mekanlarından biri olan Anafartalar Mahallesi de bulunuyor. Eski evlerin bulunduğu bölgede, 7 kamyon, 2 kepçe ve 20 personelden oluşan ekip büyük bir titizlikle çalıştı.

Yapılan temizleme çalışmalarının ardından bölgeden tonlarca moloz ve çöp kaldırıldı. Altındağ Belediyesi ekipleri, ilçede halk sağlığını tehdit eden moloz ve diğer atıklara yönelik çalışmalarını sürdürecek.

"Ekiplerimiz 350 ton moloz ve atık temizliği yaptı"

Vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları için çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, şunları söyledi:

“Amacımız vatandaşların huzur içinde yaşayabilecekleri temiz bir Altındağ oluşturmak. Kimi zaman vatandaşlarımızdan gelen, kimi zaman ise ekiplerimizin tespit ettiği bölgelerde detaylı moloz ve atık temizliği yapıyoruz. Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak için birlikte çalışmak zorundayız. Anafartalar bölgesinde yaptığımız çalışmada ise ekiplerimiz 350 ton moloz ve atık temizliği yaptı. Bu tür çalışmalara ilçe genelinde devam edeceğiz."

Kaynak: İHA