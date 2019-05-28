Tarihi ilçe Safranbolu'nun kale olarak adlandırılan tepesine 1904-1906 yıllarında Hükümet Konağı yaptırıldı. Ancak bu yapı 19 Ocak 1976'da çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Daha sonra restore edilerek 2007'de Kent Tarihi Müzesi olarak ziyarete açıldı.

19. yüzyılda yapılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1979'da kamulaştırılıp restore edilen Kaymakamlar Evi de müze olarak turistlere hizmet veriyor.

Müze sayısı artırılacak

İlçedeki müze sayısının artırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Kent Tarihi Müzesi ile Saat Kulesi ve tarihi cezaevi, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Devredilen binalarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak restorasyon çalışmasıyla bu alanda etnografya ve arkeoloji müzeleri açılacak.

İlçede, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1909 yılında "rüştiye" olarak yaptırılan Tarihi Çarşı bölgesindeki binada da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyonun tamamlanmasının ardından uzun süre okul olarak kullanılan tarihi bina başka bir müzeye dönüştürülecek.

Böylece "korumanın başkenti" Safranbolu'da, Kaymakamlar Evi, Kent Tarihi Müzesi ile Saat Kulesi ve tarihi cezaevi alanının restorasyonu sonucu yapılacak etnografya ve arkeoloji müzeleri, 1909 yılında "rüştiye" olarak yaptırılan binadan dönüştürülecek müze olmak üzere turistler için 4 müze hizmet verecek.

"Açık hava müzesi"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ilçenin açık hava müzesi niteliği taşıdığını anlattı.

Kent Tarihi Müzesi ve Kaymakamlar Evi'nin Safranbolu'da akla gelen ilk yerler olduğundan bahseden Ürkmezer, "Kent Tarihi Müzesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığına devri için tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bakanlık onun restorasyonunu sağlayacak şekilde bir çalışmayı yürütüyor" dedi.

Kaymakamlar Evi için Vilayetler Birliğinden 600 bin lira destek aldıklarını belirten Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Buradaki müze sayılarını artırma çalışmaları işine girdik. Belediyemizin Muallimler Birliğini de Sinema Müzesi haline dönüştürmeye çalışıyorduk. Kalealtı İlkokulu da Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdare iş birliği içerisinde şu anda restore ediliyor. Restorasyon sonrasında orayı da belki Eğitim Müzesi ya da Safranbolu'yu anlatan bir müze haline getirmeyi düşünüyoruz. Safranbolu'daki turistlerin daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak bir müze yapılandırmasını inşallah Safranbolu'da oturtacağız."

Kaynak: AA