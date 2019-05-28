Ardahan'da yüzlerce öğrenci "Ardahan Okuyor" projesi kapsamında Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya geldi. Öğrenciler çimenlerin üzerinde kitap okudu.

Öğrencilerle kitap okuyan Vali Mustafa Masatlı da Ardahan'da 174 kurumdaki 19 bin 200 öğrenci için bu kampanyayı sürdürdüklerini söyledi.

Kentteki 19 bin 200 öğrencinin her gün bir saatini kitap okumaya ayırdığını anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu projedeki temel amacımız öğrencilerimize okuma alışkanlığını yeniden kazandırmak ve kötü alışkanlıklara yönelmemelerini sağlamak. Gençler ve çocuklarımıza özellikle okuma alışkanlıklarını devam ettirmek istiyoruz. Bunun sürdürülebilir bir şekilde hayatlarının diğer bölümlerine da aktarmalarını amaçlamaktayız. Söz konusu proje ile öğrencilerimize çok güzel alışkanlık kazandırmış olacağız."

Kaynak: AA