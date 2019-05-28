Tacettin Durmuş, valiliğin ramazan aylarında verdiği özel izinle, peynir yapımında kullanılan bidonla yaptığı ramazan topunu sırtında taşıyıp, kentin farklı yerlerinde patlatarak iftarı haber veriyor.

Ramazan topu geleneğini sürdüren birkaç il arasında yer alan Kars'ta Durmuş'un ateşlediği ramazan topu, Türkiye'nin de iftar vakti patlatılan ilk ramazan topu oluyor.

Sırtında taşıdığı ramazan topunu 15 yıldır iftar vakti ateşleyen Tacettin Durmuş, Kars Valiliğinin verdiği özel izinle kendi yaptığı ramazan topunu patlatarak vatandaşlara iftar saatini haber verdiğini söyledi.

Türkiye'de ramazan topunun ilk Kars'ta atıldığını anlatan Durmuş, "Kars'ta patlattığımız normalde havai fişektir ama ramazan topu diye atıyoruz. Ramazan topu 400 yıllık Osmanlı geleneğidir, biz de 15 yıldır Kars'ta atıyoruz, burada geleneksel hale geldi" dedi.

Durmuş, ramazan topunu plastik bidonun içinde hazırladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kars yöresinde peynir yapımında kullanılan bidondan ramazan topunu hazırlıyorum, bidonun içine kovanını koyuyorum etrafına da kum koyuyorum sabitliyorum ve gittiğim her yere götürüyorum. Gören vatandaşlar çok şaşırıyor, kenttekiler ramazanda iftarlarını topu sesiyle açıyor."

Kaynak: AA