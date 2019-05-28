Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Abdurrahim Karakoç İlkokulunun 3. sınıf öğrencisi Fulya Işık'ın yazdığı mektubu annesi Twitter'dan paylaştı.

Sosyal medya sayesinde Fulya'nın talebi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ulaştı.

Okulun bahçesindeki ağaçsız alana fidan dikme isteğinde bulunan Fulya ve arkadaşlarına Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Tabii ki isteğinizi yerine getireceğiz. Her bir fidan yeni bir gelecektir. Gelecek de sizlersiniz" sözleriyle yanıt verdi.

Bakan Pakdemirli'nin talimatı sonrası fidanlar okula ulaştırıldı. Okul bahçesinde 72 fidan dikilebilecek alan tespit edildi. Fidan dikimine görüntülü konuşmayla eşlik eden Pakdemirli'ye öğrenciler teşekkür etti.

Geçen yıl sonbaharda başlatılan "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" kampanyası kapsamında okul bahçelerine 10 milyon fidan dikildiğini belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

"Milli Mücadelemizin 100. yılına girdiğimiz 2019 yılında geçtiğimiz günlerde İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum ve Ankara'da 100 bin fidanı toprakla buluşturduk."

Kaynak: AA