Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçesi Viranşehir Mahallesinde yaşayan Şükran Eken, doğum günü olduğu için pasta siparişi verdi.

Komşuları da balkonlara çıktı

Pastayı alarak Eken'in evinin yolunu tutan 8 kadın personel, sokakta yaptığı gösteri ve şarkılarla Eken'in yüzünü güldürdü.

[Fotoğraf: AA]

Eken'in komşuları da balkonlarına çıkarak şarkılara eşlik etti.

Sokakta yapılan kutlama karşısında şaşıran Eken, ekiplere teşekkür etti.