Haber Giriş: Kaynak: AA
Şükran Teyze'nin doğum günü mahallede kutlandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan 70 yaşındaki Şükran Eken için belediye ekiplerince sokakta doğum günü kutlaması yapıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçesi Viranşehir Mahallesinde yaşayan Şükran Eken, doğum günü olduğu için pasta siparişi verdi.
Komşuları da balkonlara çıktı
Pastayı alarak Eken'in evinin yolunu tutan 8 kadın personel, sokakta yaptığı gösteri ve şarkılarla Eken'in yüzünü güldürdü.
[Fotoğraf: AA]
Eken'in komşuları da balkonlarına çıkarak şarkılara eşlik etti.
Sokakta yapılan kutlama karşısında şaşıran Eken, ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: Mersin koronavirüs doğum günü covid-19Son Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 11:21
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