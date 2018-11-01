Sporcularla koşan keçi ilgi odağı oldu

28 Ekim'de Dalyan Mahallesi'nde yapılan 22 ülkeden 40'ı yabancı bin 250 sporcunun katıldığı organizasyonda, tarlada otlayan bir keçinin yarışmacılarla koştuğu görüntüler ortaya çıktı.

Bir sporcu tarafından cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

Koşucuların tezahüratları ve alkışları arasında yaklaşık 5 kilometre koşan keçinin, parkurun yine aynı noktasında yarıştan ayrıldığı görülüyor.

"Madalyası hazır"

Yarış Direktörü İbrahim Bitiş, organizasyonun bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini söyledi.

Organizasyonun kendileri için her açıdan oldukça keyifli geçtiğini aktaran Bitiş, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışı katılımcılarımızla Dalyan Yarı Maratonu'na ilgi her yıl daha da artıyor. Bölgemizi her yıl daha fazla koşucuya ve yakınlarına tanıtmış oluyoruz. 14 kilometre koşumuza bir keçi katıldı. Bu keçi, hem koşucularımızın hem de sosyal medya takipçilerinin büyük ilgisini gördü. Sahibinin bize ulaşması halinde madalyası hazır. Gelecek yıl da parkurumuzda koşmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA