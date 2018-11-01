Eski çeyiz sandıkları Tire Kent Müzesinde sergileniyor

Sergide sandıkların içerisinden çıkan peştamal, banyo malzemeleri, eski sabunlar, oyalı yemeniler, kıyafetler de yer alıyor.

Müze Müdürü Edip Adanalı, müzenin ziyaretçi sayısının arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu dönemde 600 bin ziyaretçimiz müzemizi ziyaret etti. Bunun 75 bini yabancı ziyaretçiydi. 18 sergi açtık. 4 ödül aldık. Gittikçe de Türkiye genelinde isim yapıyoruz. Müzemizin asıl amacı bağışlanan eserlerin burada sergilenmesi. Bağışlanan her şeyi maalesef yerimiz dar olduğu için sergileyemiyoruz. Böyle bir karar aldık. Zaman zaman sergileyemediğimiz güzel bağışları beğeninize sunacağız."

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek de, Tire'nin sanat ve müze kenti olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.

Kaynak: AA