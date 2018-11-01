Çayeli'nin tescilli kuru fasulyesi damakları şenlendiriyor

Çayeli Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı, 4 Nisan 2017'de Çayeli usulü kuru fasulye yemeğinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat etti.

Coğrafi işaret tesciliyle kayıt altına alındı

Farkının sırrı pişirilme yönteminde olan ve ünü il sınırlarını aşan yemek, coğrafi işaretle tescillenerek kayıt altına alındı.

İşletme sahiplerinin ilçede yetişmediği için çoğunlukla Erzurum'un İspir ilçesinden sipariş ettiği şeker fasulyesiyle pişirilen yemek, ilçenin tanıtımında da önemli rol oynuyor.

"Kesinlikle en zor yemek fasulyedir"

Yaklaşık 60 yıldır kuru fasulye pişiren işletmelerin olduğu Çayeli'ne turlarla gelen turistler, kuru fasulye yemeden ilçeden ayrılmıyor.

35 yıldır kuru fasulye aşçılığı yapan Ramazan Kesici, işini severek, ilk günkü heyecanla yaptığını söyledi.

Türkiye'de bütün aşçıların, en kolay yemek olarak fasulyeyi gösterdiğini belirten Kesici, "Kesinlikle en zor yemek fasulyedir çünkü bir günlük emekle ortaya çıkan bir yemek. Gerçekten bir günümü alıyor. Pişirilmesi 4-5 saatimizi alıyor. Emek vermezseniz bu lezzeti alamazsınız. Her yemekte aynı lezzeti bulmanız lazım" dedi.

"20 dakika demlenmesi lazım"

Aşçı Ramazan Kesici, yemeğin püf noktalarını şöyle anlattı:

"Kesinlikle fırına veriliş aşamasına kadar üzerinde biriken köpüğü almalıyız. Fasulye gaz yapan bir yemektir. Köpüğünü alırsak gaz yapmaz. Pişirme esnasında dikkatsizliğe gelmez. Karadeniz çayı gibi fırından çıkarıldıktan sonra 20 dakika demlenmesi lazım. Kim gelirse gelsin kapağını açmayın. Lezzeti bilen kişi sizi 15 dakika bekler. Büyük emekler verilen bir yemek sonunda alınacak lezzet için beklenir."

Çayeli usulü kuru fasulye yemeğinin yapımı için bir gün önceden hazırlıklara başlayan aşçılar, fasulyeyi 5-10 saat soğuk suda bekletiyor. Bekletilen suda kaynatılan fasulyenin üzerinde oluşan köpük, kepçeyle alınıyor.

Kuşbaşı büyüklüğünde kesilen yağsız et, haşlandıktan sonra suyu süzülüyor. Bakır tencerede tereyağla kavrulan soğan ve yeşil biberin üzerine, önce sıcak suda eritilmiş şeker ve salça, ardından et ve haşlanmış kuru fasulye ekleniyor. Bu sırada yemeğin üzerine çıkan köpük alınıyor.

Yaklaşık 2 saatlik işlemin ardından fasulye bakır tencere ile fırına veriliyor. 130 derecelik fırında, kapağı açılmadan 1-2 saat pişirilen kuru fasulye, çıkarıldıktan sonra 20 dakika demlenmesi için bekletiliyor.

Kaynak: AA