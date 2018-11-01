Kur'an-ı Kerim'i 94 yaşında öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

Merkez Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde açılan kursa devam eden Şükrüye Oral, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Her gün oğlu ve gelini ile yaşadığı evden merkeze giden Oral, aksatmadan katıldığı kursta Kur'an okumayı öğrenmek için büyük bir gayret gösteriyor.

Kursun yanı sıra merkezin düzenlediği etkinliklere de katılan Oral, merkezin en yaşlı kursiyeri olarak çevresindeki kadınlara güç veriyor.

Oral, 4 çocuğu olduğunu, en küçük oğlu ile yaşadığını belirterek, merkeze Kur'an okumayı öğrenmeye gittiğini söyledi.

"Kur'an-ı Kerim'i çok seviyorum, bütün duaları biliyorum" diyen Oral, küçükken köylerindeki camide Kur'an-ı Kerim okuyan hocayı dinlediğini, büyük bir mutluluk duyduğunu anlattı.

"O da biz de pes etmiyoruz"

Kursa başladığı için mutlu olduğunu belirten Oral, merkezde zamanının çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Kurs eğitmeni Zelal Çevik de 2 yıldır merkezde kadınlara Kur'an eğitimi verdiğini, Oral'ın da 5 aydır kursa geldiğini söyledi.

Oral'ın yaşının verdiği hastalığından dolayı kelimeleri bazen unutabildiğini ancak hiç pes etmediğini vurgulayan Çevik, şöyle konuştu:

"Maneviyatı çok güçlü bir teyzemiz. Her gün derslere geliyor ve öğrenmek için azmediyor. Ders dışında sorunlarını dinliyoruz, bütün etkinliklere katılmasını sağlıyoruz. Küçükken köylerindeki camiye gitmiş, duaları dinleyerek ezberlemiş. Namaz dualarını ezbere biliyor. Kur'an öğrenmek için çabası var. O da biz de pes etmiyoruz."

"En yaşlı kursiyerimiz"

Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Koordinatörü Arzu Çetin ise, merkezde 11 farklı branşta kurs açtıklarını, kurslara yaklaşık bin kadının devam ettiğini söyledi.

Kurslar arasında Kur'an eğitiminin de olduğunu aktaran Çetin, kursta yediden yetmişe bütün yaş gruplarından kursiyerlerinin olduğunu belirtti.

Merkezdeki ortamın çok güzel olduğunu, kursiyerlerle artık aile gibi olduklarını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Büyük bir aileye gibiyiz. Şükrüye teyze en yaşlı kursiyerimiz. Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Merkezdeki kursa başladıktan sonra çocukları gelip bize teşekkür etti. Çocukları, Şükrüye teyzenin kursa başladıktan sonra daha sağlıklı, ılımlı ve sakin olduğunu söylediler. Burası Şükrüye teyzeye ikinci bir aile oldu. Kursun yanı sıra düzenlediğimiz bütün etkinliklere Şükrüye teyzenin de katılmasını sağlıyoruz. Çok mutlu. Diğer kadınlara da örnek oluyor."

Kaynak: AA