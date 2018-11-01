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Haylaz karga Pierre Loti'nin maskotu oldu

Tarihi Pierre Loti Tepesi'nde masalara dadanan karga maskot haline geldi.

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Eyüp'te bulunan tarihi Pierre Loti Tepesi'ndeki restoranda kahve keyfi yapan iki arkadaşın davetsiz bir misafiri vardı.

Beklenmedik bir şekilde masaya konan karga önce masada küçük bir keşif yaptı. Masadaki hemen hemen her şeyi gagalayan ve karıştıran karga keyifli anlara sahne oldu. Masada bulunanlar arasında karganın dikkatini en çok 20 TL'lik banknotlar çekti.

Parayı almaya çalıştı

Masadakiler parayı kargaya kaptırmamak için bir süre uğraştı.

Karga masadaki ıslak mendili alıp uzaklaştı ancak bir süre sonra gelerek tekrar parayı almaya çalıştı. 

Kaynak: DHA

Etiketler: karga, pierre loti, maskot
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