İstanbullular güneşin kendini göstermesiyle, şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşmak için Sarıyer'de bulunan Atatürk Arboretumu’na akın etti.

Doğayla baş başa kalan ziyaretçiler, kuş sesleri içerisinde göletin kenarında fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Vatandaşlar, sararmış yaprakların kapladığı yürüyüş parkurunda gezdi.

[Fotoğraf: İHA]

"Canlı Açık Ağaç Müzesi" olarak da adlandırılan Atatürk Arboretumu, birçok ağaç çeşidine ev sahipliği yapıyor. Sonbaharın gelmesiyle oluşan ve ziyaretçileri etkileyen renkli manzara, drone ile havadan görüntülendi.

"Huzur verici bir yer"

Doğayı ve yeşilliği sevdiğini söyleyen Pınar Şeker, "Şehrin gürültüsünden ve kalabalığındansa buranın yeşili, denizi, suyu her şeyi huzur verici. Bir insanın aradığı zaten bu. Çok keyifli, çok güzel bir yer" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

"İstanbul’a en çok yakışan mevsim sonbahar"

İnsanların burada huzur içinde bir gün geçirdiğini anlatan Halit Bilen, şöyle konuştu:

"Mevsimine göre renklenen bir yer. İstanbul’a en çok yakışan mevsimin sonbahar olduğunu düşünüyorum. Binlerce ağaç çeşidi var. İnsanların burada huzur içerisinde bir gün geçirdiğini düşünüyorum ve o yüzden buraya geldim. Renkler, sonbaharın renkleri, sarıdan kızıl tonlarından oluşan bu renklerin birbirine geçişinde ahenk geçişi var. Sadece baktığınız zaman bir renk görmüyorsunuz."

Kaynak: İHA