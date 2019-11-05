Türkiye'nin en kuzeyindeki Artvin'in Yusufeli ilçesinde zeytin üretimi yapılıyor.

Çoruh Nehri'nin beslediği alanda bölgenin iklimi zeytin yetiştiriciliğine elverişli. Zeytin üretimi yapılan alan 500 dekar. 15 bin adet zeytin ağacından 250 tonun üzerinde zeytin alınıyor.

Zeytinin hasadı ise zahmetli. Metrelerce yükseklikteki ağaçlara merdivenle çıkılıyor. Yusufeli zeytini, kalitesi tescilli bir ürün.

Yusufeli Tarım ve Orman Müdürü Adem Çokadar, 2006 yılında ilçede üretilen zeytinyağının lezzet ödülü aldığını söyledi.

"Bu anlamda, ürün kalitesi anlamında çok kaliteli bir ürün potansiyeline sahibiz. Hem satış hem de pazarlama anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz."

Bölgede zeytin üretim alanlarının artırılması için de çalışmalar yapılıyor.

Haber: Yener Dedeoğlu