Bazıları 40, bazıları 50 kilonun üzerinde. Dev lahanaları iki kişi zor taşıyor.

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri hayrette bırakıyor. Lahanaların bu kadar büyük olmasında kullanılan gübre ve rakım önem taşıyor. Doğal gübre kullanıldığı için de lahana irileşiyor. Hem büyüklük olarak hem de tat olarak diğer lahanalardan çok farklı.

Göksun ve Elbistan ilçelerinde lahana, bölge halkının en önemli geçim kaynağı.

Tüm Türkiye'ye satışı yapılan dev lahanaların tanesi 25 ila 40 liradan alıcı buluyor.

Haber: Atilla Şanlıdağ