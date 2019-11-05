Yaşam
Kahramanmaraş'ın dev lahanaları görenleri şaşırtıyor05 Kasım 2019 Salı 15:49 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 16:00
Kahramanmaraş'ta, ağırlığı 50 kilogramı bulan dev lahanalar yetişiyor. Lahanaların bu kadar iri olmasının nedeni, yetiştirilirken doğal gübre atılması ve kaynak suyu ile sulanması.
Bazıları 40, bazıları 50 kilonun üzerinde. Dev lahanaları iki kişi zor taşıyor.
Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri hayrette bırakıyor. Lahanaların bu kadar büyük olmasında kullanılan gübre ve rakım önem taşıyor. Doğal gübre kullanıldığı için de lahana irileşiyor. Hem büyüklük olarak hem de tat olarak diğer lahanalardan çok farklı.
Göksun ve Elbistan ilçelerinde lahana, bölge halkının en önemli geçim kaynağı.
Tüm Türkiye'ye satışı yapılan dev lahanaların tanesi 25 ila 40 liradan alıcı buluyor.
Haber: Atilla Şanlıdağ
Etiketler: Göksun elbistan Doğal Gübre dev lahana