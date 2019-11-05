1950'li yıllardan bu yana üretilen karyağdı armudu marka olma yolunda.

Armut, Antalya'nın Korkuteli ilçesine özgü bir meyve olarak tescil edildi. Aroması ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan üründe bu yıl verim oldukça yüksek.

Antalya, Türkiye'nin armut üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor. Bunda en büyük pay Korkuteli'ne ait. 2018 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescilinin yapılmasının ardından ilk meyveler alındı.

Armut üreticisi Bünyamin Öngün, tescil alındıktan sonra armudun biraz daha ilgi gördüğünü söyleyerek, "Biz son zamanlarda pazar anlamında daha iyi noktalara taşıyoruz armudu. Şu anda da İstanbul, Ankara farklı büyük illere gönderiyoruz" dedi.

"Bizim armudumuzun en önemli özelliği tadı"

Bu yıl 45 bin ton rekolte alınan ürünün lezzeti, bölgenin florası ve mikroklimalı havasından kaynaklanıyor.

Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert ise, "Bizim armudumuzun en önemli özelliği tadı. Çekirdek etrafındaki kumsu yapının olmaması. Kendine has bir kokusu olması. Şeker oranının yüksek olması" diye konuştu.

Karyağdı armudunun tescillenmesi ile birlikte ticari değerinin de artması bekleniyor. Ürün, önümüzdeki dönemde logo basılarak zincir marketlere ve yurt dışına da pazarlanacak.

Haber: Ali Bayraklı

Kamera: Kadir Kurucan