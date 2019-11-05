Yaşam
150 yıllık eşyalar köy müzesinde sergileniyor05 Kasım 2019 Salı 15:19 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 15:47
Sakarya Pamukova sakinleri, tarihe ışık tutan eşyaları toplayarak Akçakaya köyünde bir müze kurdu. 150 yıllık eşyaların da yer aldığı müzeyi, 7'den 70'e herkes ziyaret ediyor.
Silahlar, tarım aletleri, kıyafetler ve daha yüzlerce eski eşya...
Hepsi Sakarya Akçakaya köyünde kurulan müzede sergileniyor. Eski köy konağında kurulan müzenin fikri gençlerden geldi.
Müzede, mutfak eşyalarından silahlara ve kıyafetlere kadar her şeyi görmek mümkün. 100 yıllık gelinlik ise bunlardan sadece biri.
Müzeye ilgi büyük. 7'den 70'e her yaştan ziyaretçisi var.
Haber, kamera: Mehmet Karakaş
Etiketler: Köy müzesi akçakaya köyü 150 yıllık eşyalar