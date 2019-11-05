Silahlar, tarım aletleri, kıyafetler ve daha yüzlerce eski eşya...

Hepsi Sakarya Akçakaya köyünde kurulan müzede sergileniyor. Eski köy konağında kurulan müzenin fikri gençlerden geldi.

Müzede, mutfak eşyalarından silahlara ve kıyafetlere kadar her şeyi görmek mümkün. 100 yıllık gelinlik ise bunlardan sadece biri.

Müzeye ilgi büyük. 7'den 70'e her yaştan ziyaretçisi var.

Haber, kamera: Mehmet Karakaş