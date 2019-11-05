Bursa’nın İznik Gölü içinde kıyıya 20 metre uzaklıkta bulunan ve bin 500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen bazilika, su altı arkeoloji müzesine dönüştürülecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, 2015 yılında hava araştırmaları sırasında tesadüfen bulunan ve yılın en önemli keşifleri arasında gösterilen bazilikanın, Bursa’nın turizmi için önemli bir değer olduğunu anlattı.

"Turistler yeni tecrübeler istiyor. Tarihin ilk turistleri olan İskoç şövalyeleri İznik bazilikasını ziyaret etmenin işareti olarak su altı bazilikasına mühür bırakmış. Turist, şova düşkün olduğu için İznik bazilika su altı yürüyüşü, su altı arkeoloji deneyimleri, yaşayan kültürel mirasın aktarılması, eko-turizm ve doğa sporları turizmine ağırlık verip yeni turizm rotaları ortaya çıkaracağız."

[Fotoğraf: İHA]

"Turizm aktivitelerini renklendireceğiz"

Turizm değerlerinin ön plana çıkması için Bursa’yı renklendireceklerini söyleyen Saraçoğlu, "Bölge turizmini 12 aya yayacak şekilde her mevsime bir renk seçip Bursa’nın doğal renkleriyle eşleştireceğiz. Turizm aktivitelerini renklendireceğiz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerine yönelik turizm faaliyetlerini sürdürülebilir hale getireceğiz. Dört farklı renkte Fam Trip (şehir tanıtım gezisi) yapacağız" dedi.

Bursa ve Yalova'da turizm sadece Ortadoğu pazarı ile anılmakta olduğunu ifade eden Saraçoğlu, "Uzakdoğu pazarına yönelik çalışmalarımız hızla devam ederken, Avrupa pazarına yönelik çalışmalarımıza da bu dönem hız vereceğiz. Turist sayısında artış konusundaki çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Şehirlerin yemek sanatı konusunda sahip olduğu güzellikleri, değerleri ön plana çıkartacak çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Kaynak: İHA