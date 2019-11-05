Iğdır'da bulunan doğa harikası Üçkaya Gölü, dağlık arazi yapısına sahip olan köyün içinde bulunuyor.

Bir yanında devasa bir vadi diğer yanında ise birbirinden farklı ağaç türlerini barındıran göl, yılın her mevsimi doğal yapısı ve faunasıyla görülmeye değer manzaralar oluşturuyor.

Özellikle sonbaharda renk cümbüşüne dönüşen çevresindeki bitki örtüsü ile dikkat çeken 28 bin metrekare alana sahip Üçkaya Gölü, yapılacak tanıtım çalışmalarının ardından ziyarete açılmayı bekliyor.

Gölün tanıtımı için harekete geçen köylüler, devlet desteği ve kendi imkanlarıyla çevrede çeşitli düzenlemeler yapıp gölü turizme kazandırarak gelir sağlamayı hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

Gölümüz çok güzel, doğası hiçbir şekilde kirlenmemiş"

Üçkaya Köyü Muhtarı Kemal Otay, gölün turizme kazandırılmasıyla Üçkaya köyü başta olmak üzere civardaki köylerin çehresinin değişeceğini söyledi.

Gölün adeta saklı cennet olduğunu ve bugüne kadar tabiatının bozulmadığını belirten Otay, "Gölümüz çok güzel, içinde balıklar var, suyu temiz, doğası hiçbir şekilde kirlenmemiş, yapısı bozulmamıştır. Biz şimdi burayı turizm alanına dönüştürmeyi düşünüyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Otay, gölün turizme kazandırılmasının köydeki gençlere iş imkanı sunacağını vurgulayarak, "Gölün etrafında gerekli çalışmaları yapıp bu alanı mesire alanına dönüştürmeyi düşünüyoruz, köylülerimiz de destek veriyor. Amacımız gölü iç turizme kazandırmak. Gölü, çevresinde temizlik yapıp etrafını yürüyüş alanlarıyla, kameriyeler ile kapalı alanlarıyla turizme kazandırmayı planlıyoruz. Göl şu an gelenlerin çok ilgisini çekiyor, adeta aşık oluyor. Buranın neden tanınmadığını ve neden daha fazla ilgi görülmediğini soruyorlar" dedi.

Kaynak: AA