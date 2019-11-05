Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Kerem Çilli, kabarık elektrik faturalarından kurtulmanın bir yolunu buldu. Kendi elektriğini üretti.

Elektrik Elektronik Mühendisi olan Kerem Çilli'nin, çatıya kurduğu güneş enerji panelleri ısıyı topluyor. Bu enerji inverter denilen cihazla da elektriğe çevriliyor.

Güneşten elektrik ürettiğini söyleyen Çilli, şöyle konuştu:

"Yukarıdan gelen enerji bu cihazlar vasıtasıyla evde kullanacağımız enerjiye dönüşüyor. Güneş enerjisi, çok iyi bir çözüm önerisiydi bizim için ve bunu gerçekleştirdik."

Sistemi herkes kurabiliyor

Çilli, devlet desteği ile güneş enerji üretim tesisi de kurdu. Üstelik ürettiği elektrik fazlasını da satarak bir kazanç sağlayabiliyor.

Kerem Çilli, "KOSGEB'in girişimcilik desteğinden fayladalanak bu işletmemizi faaliyete geçirdik. Şu an işletmemiz KOSGEB tarafından girişimcilik destek paketi ile desteklenmekte" dedi.

Sistem oldukça basit. Herkes evinin çatısına kolaylıkla kurabilir.

Haber- Kamera: Ümit Ülker