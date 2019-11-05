Bir yakasında Çamlıca, diğer yakasında ise Taksim Camii...

İstanbul'a farklı bir kimlik kazandıran iki camiden biri olan Taksim Camii'nin tamamlanmasına sayılı günler kaldı.

Havadan çekilen görüntülerde kaba inşaatın bittiği görülüyor. Caminin iç mimari işlemleri ve ince işçiliği ise devam ediyor.

Renk seçimi tarihi dokuya uygun olarak tasarlanan caminin, içinde 2 konferans salonu ve sergi alanları da yer alacak. 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebileceği caminin altında 3 katlı otopark bulunuyor.

Şubat 2017'de temeli atılan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber