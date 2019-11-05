Türkiye
Taksim Camii'nin inşasında sona yaklaşılıyor05 Kasım 2019 Salı 15:26 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 15:45
İnce işçiliği devam eden Taksim Camii, Avrupa Yakası'na farklı bir güzellik katacak. Cami açıldığında 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.
Bir yakasında Çamlıca, diğer yakasında ise Taksim Camii...
İstanbul'a farklı bir kimlik kazandıran iki camiden biri olan Taksim Camii'nin tamamlanmasına sayılı günler kaldı.
Havadan çekilen görüntülerde kaba inşaatın bittiği görülüyor. Caminin iç mimari işlemleri ve ince işçiliği ise devam ediyor.
Renk seçimi tarihi dokuya uygun olarak tasarlanan caminin, içinde 2 konferans salonu ve sergi alanları da yer alacak. 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebileceği caminin altında 3 katlı otopark bulunuyor.
Şubat 2017'de temeli atılan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.
Kaynak: TRT Haber
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