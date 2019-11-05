Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Şehit Topçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, düzenlenen törenin ardından Osmaniye'nin Yeni Mahalle'deki babaevine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra Topçu için Kadirli İmam Hatip Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin babası, Harkaçtığı Köyü Muhtarı İrfan Topçu ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı namazın ardından 2 çocuk babası şehit Topçu'nun cenazesi, Kadirli Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA