81 il, 40 hadis, binlerce yarışmacı...

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen "Çizimlerle 40 Hadis" yarışmasının bu yıl 3'üncüsü gerçekleştiriliyor. Katılımcılar seçilen 40 hadisi resmederek birbirleriyle yarışacak.

Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, amaçlarının, özellikle ortaokul öğrencilerinin milli ve manevi değerlere katkı sağlamaları olduğunu anlattı. Ayrıca, hadislerle, peygamber ve hadis sevgisini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Yarışmaya konu olan hadisler, Milli Eğitim Bakanlığı ve pedagoglarca belirlendi.

"Çizimlerle 40 Hadis" yarışmasıyla, katılımcılara vatan sevgisi, iman sevgisi, ahlak gibi değerlerin aktarılması hedefleniyor. Yarışmada öğrencilerin hayal güçleriyle hadisleri çizimlerine aktarması isteniyor.

Sürpriz hediyeler ve para ödülü

Eminoğlu, jürilerin de MEB ile birlikte belirlendiğini söyleyerek, "Hocalarımız, çizimleri kontrol edip belirlenen kriterlere uyum sağlayıp sağlamadığını kontrol ettikten sonra, birinci, ikinci ve üçüncü arkadaşlarımızı belirleyip sonra da Türkiye finaline dahil ediyorlar" dedi.

Kaybedeni olmayan yarışmada katılımcıları sürpriz hediyeler de verilecek.

Yarışmanın birincisi 7 bin, ikincisi 5 bin, üçüncüsü ise 3 bin lira ödül alacak.

"Çizimlerle 40 Hadis" için başvurular, Türkiye Gençlik Vakfının resmi sitesinden yapılabiliyor. Son başvuru tarihi 15 Kasım.

Kaynak: TRT Haber