Ryan Kaji, ABD'nin Teksas eyaletinde ailesi ile birlikte yaşıyor. 8 yaşındaki çocuk, video paylaşım platformu YouTube'un en genç milyoneri olarak biliniyor. 4 yaşından beri videolar çeken Kaji, 2018 yılında 22 milyon dolar kazandı.

Sosyal medya, her geçen gün hayatımızı daha çok etkisi altına alıyor. 2018 yılı itibarıyla 2,5 milyarın üzerinde kişinin sosyal medya hesabı bulunuyor. Bu rakamın 2021'e kadar 3 milyarı geçmesi bekleniyor.

Sosyal medya, artık çağımızın vazgeçilmezlerinden biri. Çocuk gelişimi ve insan psikolojisi üzerindeki sonuçları tartışılıyor. Sosyal medya, günümüzde firmaların da etkin olarak kullandığı bir alan. Çok takipçili sosyal medya kullanıcıları, ürün tanıtımları için tercih ediliyor.

"Eğitim hayatını geri plana atmasına neden oluyor"

Reklamcı Uğur Özer, en çok takipçisi olan YouTube kanallarının yüzde 70'ini 13 yaş altı çocukların oluşturduğunu söyleyerek, "Çocuklar orada gördükleri şeylerin birçoğunu taklit edebileceklerini düşünüyor" dedi.

Milyonlarca takipçisi olan çocuklar, böylece piyasa aracı olarak kullanılıyor. Tanıttıkları şey bazen bir oyuncak bazense makyaj malzemesi olabiliyor.

Uzmanları kaygılandıran nokta, bu çocukların küçük yaşta kazandıkları yüksek meblağlar.

Uzman psikolog Nihal Arvas Yanık, bu durumun bir yandan çocuğun çok fazla bir şey yapmadan da para kazanabileceği algısını oluşturduğunu anlattı.

"Eğitim hayatını geri plana atmasına neden oluyor ve belki de kendisini kandırılmış hissediyor olabilir. Yani ben burada bir şeyler yaptım, ürün tanıttım ama bununla ilgili gelen parayı ailem aldı."

Süslenmedikleri zaman beğenilmeyeceklerini düşünebiliyorlar

Çocukların, sosyal medya üzerinden kurdukları sanal arkadaşlıklar gerçek hayatın önüne geçiyor. Çevresi tarafından dışlanan çocuk, sosyal medyaya daha bağımlı hale geliyor.

Sosyal medyada çocuklar arasında giderek yaygınlaşan bir diğer kavram da "tween" akımı. 8-13 yaş aralığındaki kız çocukları, yetişkinler gibi giyinip makyaj yaparak fotoğraf ve videolarını paylaşıyor.

Dış görünüşleri her şeyden daha önemli hale gelen çocuklar, süslenmedikleri zaman beğenilmeyeceklerini düşünebiliyor. Uzmanlar, ailelerin çocuklarına sosyal medya yasağı koymalarının bu soruna çare olmayacağını görüşünde.

Ailelere bunun yerine, çocuklarını baskı kurmadan daha fazla denetlemeleri tavsiye ediliyor.

Haber: Selin Yıldırım

Kamera: Sinan Kement