Batı Akdeniz'in saklı cenneti Burdur...

Antik kentlerinden göllerine, kanyonlarından mağaralarına kadar tarihi, kültürel ve doğal bir zenginliğe sahip.

Burdur'da yaşayan Gülseren-İzzet Topuz çifti de 11 yıldır uğraştıkları ahşap yakma sanatında bu zenginlikten ilham alıyor.

Ahşap tuval üzere karakalemle ön çizim yaptıklarını söyleyen İzzet Topuz, şunları söyledi:

"Ondan sonra yakma işlemine başlıyorsunuz. Tabii, geri dönüşümü olmayan bir çalışma olduğu için uzun süreli bir çalışma. Özellikle büyük çalışmalarda çok dikkat etmek isteyen bir iş.''

''Güneş hep Sagalassos'tan doğar, Kibyra'dan batar''

7 antik kente ev sahipliği yapıyor Burdur. Sagalassos ve Kibyra ise UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Ulusal Listesi'nde.

Çift de ''Güneş hep Sagalassos'tan doğar, Kibyra'dan batar'' sloganıyla üretiyor eserlerini.

Ahşap yakma sanatçısı Gülseren Topuz, "Ağaçlar yakılacaksa böyle yakılsın diyerek başlamıştık. Ve böyle yakılması bizim için daha güzel. Çünkü kalıcı şeyler bırakıyoruz. Ağaçlar yandığı zaman size bir şeyler anlatmalı, kaybolup gitmemeli" dedi.

Kentteki mağaralar ve tarihi konaklar da sanatçıların eserlerinde yerini alıyor. Çift farklı illerde düzenlenen etkinliklerde sergi açarak Burdur'un tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyor.

Kaynak: TRT Haber