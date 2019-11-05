Para dolu poşeti çöpe attı05 Kasım 2019 Salı 23:32 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 23:34
Muğla'da para dolu poşeti dalgınlıkla çöpe atan ve fark edince çöp kamyonunun peşine düşen kişi, zabıta ve işçilerin de yardımıyla çöp yığınları arasında parasını bulmayı başardı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Mehmet Erkoç, 10 bin lirayı bankadan çekti, bir poşete koydu. Ancak dalgınlıkla diğer poşetlerle birlikte çöpe attı.
Birkaç saat sonra durumu fark eden Erkoç, telefona sarıldı, zabıtadan yardım istedi.
Çöp kamyonunun peşine düştü
Poşetin atıldığı çöp kamyonu, boşaltıma gitmeden durduruldu. Çöpler boş bir alana döküldü.
Mehmet Erkoç, 1 saat boyunca çöp yığını arasında parasını aradı.
Zabıta ve işçilerin de yardımıyla 10 bin liranın olduğu poşeti bulmayı başardı.
Para dolu poşet, bir tutanakla Mehmet Erkoç'a teslim edildi.
Parasını sayan Erkoç, işçilere ve zabıtaya teşekkür ederek evine döndü.
Kaynak: TRT Haber