Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Mehmet Erkoç, 10 bin lirayı bankadan çekti, bir poşete koydu. Ancak dalgınlıkla diğer poşetlerle birlikte çöpe attı.

Birkaç saat sonra durumu fark eden Erkoç, telefona sarıldı, zabıtadan yardım istedi.

Çöp kamyonunun peşine düştü

Poşetin atıldığı çöp kamyonu, boşaltıma gitmeden durduruldu. Çöpler boş bir alana döküldü.

Mehmet Erkoç, 1 saat boyunca çöp yığını arasında parasını aradı.

Zabıta ve işçilerin de yardımıyla 10 bin liranın olduğu poşeti bulmayı başardı.

[Fotoğraf: İHA]

Para dolu poşet, bir tutanakla Mehmet Erkoç'a teslim edildi.

Parasını sayan Erkoç, işçilere ve zabıtaya teşekkür ederek evine döndü.

Kaynak: TRT Haber