Sokakta çalışan çocuklara özel aktivite düzenlendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında, sokakta çalıştırılan çocuklar belirlenip aileleriyle temasa geçildi.

Ekonomik durumu kötü olan ailelere çeşitli yardımlar yapılarak, çocuklar için de çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Çocuklara yüzme dersi verildi

Öncelikle çocuklar mobil ekipler tarafından evlerinden alınıp, Erdemli Çocuk Hakları Merkezi'ne getirildi. Burada teorik ve uygulamalı olarak yüzmeyi öğrenen çocuklardan çoğu, deniz kenarında yaşadıkları halde ilk defa denize girme imkanına kavuştu.

Öğretmenler refakatinde denize giren çocuklar, güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Amacımız çocukların çalışmasını ya da dilenmesini önlemek"

Proje koordinatörü Mustafa Sarı, kentte çocuk odaklı sosyal projeler yürüttüklerini belirtti.

Sarı, Erdemli'de yaklaşık 28 dönümlük eski İller Bankası yerleşkesindeki alanın 20 dönüme yakınını çocuk hakları faaliyetlerinde kullandıklarını anlattı.

"Mersin sokaklarında çalışan ya da çalıştırılma risk altında olan çocukları mobil ekip çalışmalarıyla tespit edip, projeye katıyoruz. Ekonomik sıkıntı içinde olduğu tespit edilen çocuklarımızın ailelerini, gerek vakıflardan, gerekse Bakanlığımızın sosyal ekonomik destek yardımlarıyla destekliyoruz. Amacımız hangi gerekçeyle olursa olsun sokaklarda, trafik lambalarında çocukların çalışmasını ya da dilenmesini önlemek."

Mustafa Sarı, bu ve benzer projelerle Mersin'in diğer illere örnek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA